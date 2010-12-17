В трех городах Украины проститутки проведут флеш-мобы

Сегодня в Киеве, Кировограде и Виннице работницы секс-индустрии проведут флеш-мобы, посвященные Международному дню против насилия относительно секс-работников.

Об этом глава правления Всеукраинской Лиги "Легалайф" Ирина МИШИНА сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, женщины пройдут по улицам городов с красными зонтиками, "которые стали традиционным символом защиты секс-работниц".

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции юрист Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Павел СКАЛА проинформировал, что в октябре этого года государственные органы впервые юридически признали существование секс-бизнеса в Украине, закрепив в приказе "Об утверждении стандартов предоставления социальных услуг представителям группы риска" понятие "лица секс-бизнеса". По его словам, этот приказ согласован тремя министерствами и зарегистрирован Министерством юстиции Украины.

Вместе с тем И.МИШИНА отметила, что это признание никоим образом не повлияло на уменьшение количества случаев насилие в отношении секс-работников. "Кроме насилия со стороны милиции, мы подвергаемся насилию в госструктурах - нас оскорбляют, унижают, гоняют из кабинета в кабинет", - заявила она.

В свою очередь, заместитель главы правления Всеукраинской Лиги "Легалайф" Елена ЦУКЕРМАН, ссылаясь на выводы международных организаций, отметила, что исключение из национального законодательства административного наказания "за занятие проституцией" будет способствовать уменьшению количества случаев насилия относительно секс-работников и, в первую очередь, со стороны сотрудников милиции.