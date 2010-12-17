Пресс-конференция о перспективах приватизации МАУ

17 декабря в 16.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Перспективы приватизации государственного пакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Участники: Григорий Гуртовой - сопредседатель Наблюдательного совета ЗАТ "Авиакомпания "АЕРОСВИТ", Сергей Криворотченко – зам. председателя правления ОАО "АК Днеправиа", Вячеслав Бутко - вице-президент "Центра исследований корпоративных отношений". Ведущий пресс-конференции - пресс-секретарь авиакомпании ”АероСвіт” Сергей Куцый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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