Хорватия отказалась от Газпрома

Страны Евросоюза начали применять радикальные меры по замене российского газа альтернативными поставками, пишет "Коммерсант". Первой отказалась от контракта с "Газпромом" хорватская INA. С 1 января 2011 года единственным импортером газа в Хорватию станет итальянская ENI. В условиях обострившейся конкуренции на газовом рынке этому примеру могут последовать и другие страны ЕС.

Вчера хорватская INA Group сообщила, что ее дочерняя Prirodni plin подписала контракт на закупку газа с ENI. "По итогам тендера, целью которого было выбрать высоконадежного поставщика с самыми благоприятными условиями по цене, было выбрано предложение ENI - она поставит с 1 января 2011 года на протяжении трех лет по 750 млн кубометров ежегодно", - заявил президент правления INA.

В пресс-службе компании "Ъ" подтвердили, что долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает 31 декабря, а с 1 января единственным поставщиком будет ENI. В результате, как считают в INA, компания добилась "большей гибкости в количестве и ценовых параметрах газа", сохранив возможность импорта по двум маршрутам - из Словении и из соединенного Венгерско-Хорватского газопровода, запуск которого намечен на ближайшее время. Хорватия потребляет около 3 млрд кубометров газа в год и обеспечивает более 60% спроса за счет собственной добычи.

"Газпром экспорт" принял участие в тендере INA. "Официальных результатов тендера в Хорватии мы не получили, решения партнеров не комментируем", - пояснили в компании.

"Газпром" предпочитает заключать с клиентами долгосрочные контракты, по которым цены иногда оказываются выше, чем рыночные. Именно долгосрочный контракт у компании действовал и с Хорватией, замечает Лента.ру. Российские эксперты считают, что именно такие контракты выгодны потребителям: переход на краткосрочные контракты, пусть и более дешевые, гораздо больше рисков для потребителей в долгосрочной перспективе.