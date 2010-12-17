Внешэкономбанк готов инвестировать в подготовку к Евро-2012

«Внешэкономбанк» (Россия) и его дочерняя структура ПАО «Проминвестбанк» готовы инвестировать средства в подготовку инфраструктуры Харькова к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель «Внешэкономбанка» (Россия), председатель наблюдательного совета ПАО «Проминвестбанк» Владимир ДМИТРИЕВ во время подписания соглашения о сотрудничестве между Харьковской облгосадминистрацией и ПАО «Проминвестбанк».

«Мы понимаем, что вы как одна из столиц европейского чемпионата серьезным образом заинтересованы, чтобы много сделать за то небольшое оставшееся время в сфере инфраструктуры. В этом смысле мы, конечно, готовы – и «Внешэкономбанк», и «Проминвестбанк» – оказать максимальное содействие», – сказал В.ДМИТРИЕВ.

Он также отметил, что «Внешэкономбанк» и ПАО «Проминвестбанк» заинтересованы в сотрудничестве в области строительства и сельского хозяйства.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" («Проминвестбанк») создан в 1992 году, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 28,914 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 27,147 млрд. грн., обязательства – 24,059 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

В январе-сентябре 2010 года "Проминвестбанк" получил убыток в размере 593,099 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка”.