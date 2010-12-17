Губернатор: нахожусь под впечатлением от встречи с Президентом

В Луганской областной государственной администрации сократят не менее 30% чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с журналистами сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК.

«Я пока не знаю, как будет проходить процедура сокращения. Я еще нахожусь под впечатлением от Совета регионов, от встречи с Президентом, которая прошла в понедельник. Но линия работы абсолютно правильная. Я проработал губернатором месяц, и только из Киева пришло 2367 документов. Такое количество документов невозможно прочитать, но их необходимо либо читать, либо выбрасывать. Получается, что министерств множество, они сами создают себе форму и, естественно, работают с большим объемом документации, которая в итоге оказывается на столах луганских чиновников», - сказал губернатор.

Он считает правильным сокращение количества министерств.

«Но вопрос сокращения заключается не только в цифрах, сокращать нужно грамотно, для того, чтобы структура власти продолжала работать», - заявил В.ПРИСТЮК.

«Будет много консультаций с руководителями соседних областей, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской. Должна быть структура, которая с одной стороны понятна по вертикали от Кабмина, а с другой стороны - понятна для регионального развития. Вот тут как раз у меня есть шанс попробовать сделать структурные подразделения, которые поменяют свой статус и форму, и будут по-другому работать на территории», - подытожил губернатор Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций. Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 лиц.

13 декабря на заседании Совета регионов Президент заявил, что в ближайшее время начнется второй этап административной реформы, который будет заключаться в оптимизации системы местных органов власти.

Обращаясь к присутствующим, в частности руководителям местных органов власти, Президент «по-хорошему» попросил их сократить бюрократические аппараты этих органов власти.