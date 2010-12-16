Межбанковский доллар перевалил за 8 гривен

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9910/8,0090, к 12:00 цены повысились 7,9930/8,0105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2597/0,2601, к 12:00 цены выросли 0,2599/0,2605. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 30,7550 (+0,0501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3254/56, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5720/10,5985, к 12:00 цены ушли вверх 10,5820/10,6115.