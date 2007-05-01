В Симферополе (Крым) сегодня порядка 10 тысяч человек собрались на традиционную демонстрацию по случаю Дня солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, во время проведения праздничного шествия было перекрыто движение транспорта по центральной улице Кирова в Симферополе.

Праздничную открывала демонстрацию многочисленная колонна коммунистов во главе со своим лидером, народным депутатом V созыва Леонидом ГРАЧОМ. Активисты КПУ выступали под красными знаменами и транспарантами с лозунгами: "Гоним НАТО в шею!", "Фашизм не пройдет!", "Москва - столица Родины, где мы родились!", "Прекратите уничтожать советскую историю!", "Догоним и перегоним Южную Корею по валовому продукту на душу населения!" и т.д.

За коммунистами шествовали представители Союза советских офицеров Крыма - они были при орденах и в военной форме.

Затем шли сторонники Партии регионов и партии "Русский блок". Впереди этой колонны шествовало руководство автономии – премьер-министр Виктор ПЛАКИДА, председатель крымского парламента, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО, первый вице-спикер Сергей ЦЕКОВ. В колонне также шли "регионалы" - депутаты Верховной Рады АРК и депутаты ряда местных советов. Эта колонна шла под флагами Крыма, Украины, партийными флагами и лозунгами в защиту Конституции Крыма и за русский язык. В колонне были замечены люди, которые несли потрет лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В первомайской демонстрации также принимали участие активисты Социалистической партии Украины. Колонна социалистов шла под флагами своей политической силы.

Кроме того, в шествии по случаю Первомая принимали участие представители Социал-демократической партии Украины (объединенной). Эсдеки шли под флагами СДПУ(о) и транспарантами с лозунгами в защиту Конституции Крыма и Украины, а также с антинатовскими лозунгами: "НАТО - нет! Референдуму - да!", "Нет диктатуре США и НАТО!" и т.д. Молодые эсдеки тащили за собой некое подобие салазок, к которым были прикреплены флаги НАТО и антинатовские плакаты. "Протяжкой флагов на салазках мы показали наше отношение к НАТО", - сказал журналистам лидер крымских эсдеков, депутат парламента автономии Ефим ФИКС.

Помимо представителей политических сил в первомайской акции участвовали трудовые коллективы Крыма, детские творческие коллективы, юные футболисты и многие другие. Также во время шествия была продемонстрирована различная сельхозтехника, мусороуборочные машины и т.д.

После демонстрации крымчане разошлись по многочисленным кафе, отправились на концерты, дети пошли на аттракционы, движение транспорта в центре Симферополя было возобновлено.