Днеправиа настаивает на конкурентном способе продажи МАУ

Применение конкурентного способа продажи акций является единственной возможностью получения справедливой рыночной цены за пакет акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в авиакомпании «Днеправиа» со ссылкой на председателя правления Сергея ТКАЧЕНКО.

«Общеизвестным фактом является то, что дефицит госбюджета Украины составляет более 100 млрд. грн. Потому немаловажным остается то, что при продаже акций на конкурсе и в случае приобретения их ОАО «АК «Днеправиа» в бюджет государства поступит 516 млн. грн., что на 260 млн. грн. больше, чем при поддержке официальной позиции ФГИ Украины и продаже акций МАУ всего за 250 млн. грн.», - отметили в авиакомпании.

При этом в «Днеправиа» считают возможным и необходимым ставить вопрос о продаже акций МАУ на открытом аукционе.

«В соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного имущества», предусмотрена продажа акций (частей, паев), которые принадлежат государству в хозяйственных обществах, на аукционе, конкурсе, на фондовых биржах и иными способами, которые предусматривают общедоступность и конкуренцию покупателей», - отметили в «Днеправиа».