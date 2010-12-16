ГУАМ организует «летние школы» для молодых ученых

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ определили приоритетные направления сотрудничества в области культуры, науки и образования.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством молдавской стороны состоялось 5-е заседание Рабочей группы по вопросам культуры, науки и образования.

В заседании приняли участие генеральный секретарь по вопросам науки Академии наук Республики Молдова, профессор Ион ГУЧАК, постоянный представитель Грузии при ГУАМ Мераб АНТАДЗЕ, начальник управления по развитию высшего образования Министерства образования и науки Грузии Нузгар ЧИТАИА, координатор программ Секретариата ГУАМ Сабухи ТЕМИРОВ, а также представители профильных министерств и ведомств государств-членов организации.

Рабочая группа определила приоритетные направления регионального сотрудничества в области культуры, науки и технологического развития, договорилась выработать предложения по организации «летних школ» для молодых ученых с целью их привлечения к передовым исследованиям, рассмотрела вопрос об организации видеоконференций по приоритетным направлениям в 2011 году и возможность создания совместных исследовательских групп ученых государств-членов ГУАМ.

Кроме того, стороны договорилась внести предложения по поводу концепций грантовых программ ГУАМ в области культуры, науки и образования.

Следующее заседание Рабочей группы по вопросам культуры, науки и образования планируется провести в первом полугодии 2011 года.