Янукович: мы посмотрим на поведение генерального прокурора

Янукович не считает возвращение Пискуна на должность Генпрокурора предательством с его стороны

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не считает возвращение Святослава ПИСКУНА на должность генерального прокурора Украины предательством с его стороны.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

«Я считаю, что пройдет время, и мы посмотрим на поведение генерального прокурора, и можна будет сделать вывод», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сейчас ему трудно сказать, произошло ли назначение С.ПИСКУНА на должность генпрокурора в результате каких-либо договоренностей. «Я не хочу даже об этом думать. Я никогда не обижал ни одного человека безосновательно, и в данном случае не хочу этого делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что выступает за то, чтобы любое решение судов исполнялось. «Я против того, чтобы решения судов исполнялось выборочно, как это делается сейчас», - подчеркнул премьер-министр.