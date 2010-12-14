Пьяный водитель с ножом напал на инспекторов ГАИ

В Черниговской области нетрезвый водитель напал на инспекторов Госавтоинспекции.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области, инцидент произошел в Срибнянском районе.

Инспекторы ГАИ несли службу по наблюдению за дорожным движением в поселке Варва. Около четырех часов утра на улице милиционеры заметили автомобиль ВАЗ-2110, на котором четко виднелись повреждения от столкновения (разбита левая фара и поврежден передний бампер).

Работники ГАИ попытались остановить поврежденный автомобиль, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Проехав несколько переулков, беглец заехал в тупик и остановился. Инспекторы перекрыли пути для отступления и подбежали к водителю. Когда тот вышел из автомобиля, сразу стало понятно, что мужчина пьян.

На требование милиционеров предъявить документы, водитель ответил, что не имеет их. Когда же ему было предложено проехать в райотдел для выяснения всех обстоятельств происшествия, водитель отреагировал агрессивно, стал угрожать работникам ГАИ, а затем вынул из кармана нож и с криками: «Порежу!» бросился на стражей порядка.

Благодаря согласованным действиям сотрудникам ГАИ удалось угомонить нападающего. На медицинском осмотре в местной больнице дежурный врач подтвердил, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже милиционеры установили, что задержанный действительно является владельцем побитого автомобиля.

Сейчас материалы направлены в прокуратуру.