В следующем году на реформирование ЖКХ потратят 10 млрд.

В 2008 году на развитие жилищно-коммунального хозяйства Украины будет потрачено около 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр ЖКХ Александр ПОПОВ.

По его словам, в 2007 году правительство выделило на ЖКХ страны 5 млрд. грн. “В 2008 году ожидается выделение 8 млрд. грн., если сюда добавить деньги международных инвесторов и гранты, то выйдет около 10 млрд. грн. При таких условиях финансирования через 4 года мы забудем о проблемах ЖКХ”,- сказал А.ПОПОВ.

Министр считает, что при условии стабильности будут решены проблемы аварийных сетей и коммуникаций, решен вопрос ценообразования.

Деньги предусмотренные в 2008 году, прежде всего будут потрачены на жилищный фонд, решение вопросов энергосберегающих технологий, проведение аудита коммуникаций.

На сегодня состояние ЖКХ Украины министр оценивает на тройку по пятибалльной шкале.

Детально планы реформирования ЖКХ будут рассмотрены на коллегии министерства 18 мая.