Что думают украинцы о реформах в ЖКХ (опрос)

Большинство украинцев испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг и выступают против усиления санкций за несвоевременную уплату.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного в декабре Институтом Горшенина.

В частности, более половины граждан Украины (56,3%) испытывают трудности с оплатой услуг ЖКХ. Из них 29,6% выбрали ответ «скорее да», а 26,7% – «точно да». Не испытывают трудностей с оплатой коммунальных услуг около трети украинцев (33,8%). При этом 19,3% ответили «скорее нет», а ответ «точно нет» предпочли 14,5% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 9,9% опрошенных.

Согласно опросу, большинству украинцев (65,4%) известно о том, что парламент собирается реформировать сферу ЖКХ и принять новый Жилищный кодекс. Более четверти респондентов (28,8%) не слышали об этом, а 5,8% затруднились ответить на этот вопрос.

Около трети опрошенных (36,8%) не поддерживают инициативу обязательного создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и упразднения ЖЭКов. Из них 27,5% ответили – «точно нет», а 9,3% – «скорее нет». Чуть меньше украинцев (35%) одобряют такую инициативу. При этом более четверти опрошенных (25,6%) выбрали ответ «скорее да», а 9,4% - «точно да». Также более четверти респондентов (28,2 %) затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (78,5%) отрицательно относятся к инициативе возврата пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Из них 56,7% ответили «точно отрицательно», а 21,8% – «скорее отрицательно». Только 16,3% респондентов такую инициативу оценивают положительно. При этом 11,4% выбрали ответ «скорее положительно» и лишь 4,9% – «точно положительно». Затруднились ответить на вопрос 5,2% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (86,9%) отрицательно относятся к инициативе выселения в любой удобный для местной власти район жильцов домов, подлежащих реконструкции или идущих под снос, без их стопроцентного согласия. Из них 61,8% дали ответ «точно отрицательно», а каждый четвёртый (25,1%) - «скорее отрицательно». Противоположное мнение высказали 5,2% респондентов. Из них 4,6% предпочли ответ «скорее положительно», а 0,6% – «точно положительно». Затруднились ответить на этот вопрос 7,9% опрошенных.

Почти три четверти респондентов (74%) не приветствуют применение к злостным неплательщикам коммунальных услуг такой санкции, как уголовная ответственность. Из них относятся к такой инициативе «точно отрицательно» 47,8%, «скорее отрицательно» – 26,2% опрошенных. Положительное отношение к такому наказанию ждя неплательщиков высказал каждый пятый украинец (20,1%). Из них ответ «скорее положительно» выбрали 15,5%, «точно положительно» - 4,6% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 5,9% респондентов.

Большинство украинцев (79,4%) не одобряют применение к злостным неплательщикам коммунальных услуг санкций в виде конфискации имущества или выселения из квартиры. Из них более половины (52,8%) выбрали ответ «точно нет», а более четверти (26,6%) – «скорее нет». Положительно такие меры оценивает 16,8% населения. Из них 15,2% ответили на вопрос «скорее да», а 1,6% респондентов - «точно да». Затруднились ответить на вопрос 3,8% опрошенных.

Большая часть граждан Украины (62,2%) считает, что принятие нового Жилищного кодекса никак не отразится на качестве жилищно-коммунальных услуг. Надеются, что в результате принятия нового жилищного кодекса качество услуг улучшится 13,7% респондентов, а 9,6% высказали опасение, что в этом случае качество услуг ухудшится. Затруднились ответить на этот вопрос 14,5% граждан.

Большинство (69,1%) полагает, что следует ужесточить санкции к сотрудникам ЖЭКов в случае невыполнения ими своих обязательств. При этом 45,5% ответили «точно да», 23,6% – «скорее да» на этот вопрос. Отрицательно к ужесточению санкций в отношении сотрудников ЖЭКов относятся 12,8% населения. Из них 8,3% респондентов предпочли ответ «скорее нет», а 4,5% - «точно нет». Затруднились ответить на данный вопрос 18,1% респондентов.

Институт Горшенина провёл опрос на тему: «Принятие нового жилищного кодекса в Украине» с 10 по 12 декабря. Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих в многоквартирных домах Украины, в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове, в возрасте от 18 лет. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,8%.