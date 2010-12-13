МЧС: в 11 подтопленных районах Закарпатья ситуация контролируема
08:35, 13 декабря 2010Общество
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Наблюдается спад уровней воды
По состоянию на 7 часов утра в 11 районах Закарпатской области (Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский), которые были подтоплены талодождевым паводком, ситуация стабильна и контролируема.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На всех реках наблюдается дальнейший спад уровней воды.
Проводятся аварийно-восстановительные работы, к которые привлечены коммунальные службы области и подразделения МЧС (всего 63 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 36 человек и 9 единиц техники).
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