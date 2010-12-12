Милиция раскрыла двойное убийство в Нежине

В Нежине милиция раскрыла двойное убийство.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД в Черниговской области.

Согласно сообщению, вернувшись домой с ночной смены, отец обнаружил тела сына и дочери с признаками насильственной смерти и вызвал милицию. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Нежинского горотдела милиции и УМВД области. На месте преступления милиция обнаружила тела двух человек, жильцов квартиры – 25-летнего молодого человека и его 12-летней сестры. Нападающий нанес потерпевшему три колото-резаных раны в область грудной клетки с повреждением легких и порезал шею. Также в дальнейшем эксперты выяснили, что убитого еще и душили. Сводную сестру парня неизвестный тоже задушил, у нее на шее эксперты обнаружили следы механической асфиксии.

Работники милиции вместе с коллегами из прокуратуры начали отрабатывать различные версии этого убийства. Уже через несколько часов оперативники уголовного розыска вышли на 21-летнего жителя Нежина, на причастность которого к преступлению указывали вещественные доказательства. Молодой человек после совершения преступления пытался скрыться из области. Вблизи поста "Вертеевка", где проходит международная автомагистраль, оперативники и задержали его. Подозреваемый в совершении двойного убийства дает показания.

Учитывая жестокость совершенного убийства и количество жертв, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины “преднамеренное убийство двух или больше лиц, или малолетнего ребенка...", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.