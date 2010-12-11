Начальник инсценировал несчастный случай, чтобы скрыть гибель рабочего

В Сумах органами прокуратуры задержан заместитель начальника по производству Сумского районного управления нефтепровода ОАО «Укртранснефть» филиала «Приднепровские магистральные нефтепроводы», по вине которого погиб рабочий этого предприятия, а двое получили телесные повреждения.

Как сообщил УНИАН помощник прокурора Зареченского района Сум Михаил ФРОЛКОВ, следствием установлено, что заместитель начальника по производству предоставил устное поручение подчиненным выполнить вблизи территории базы управления работы по утилизации внешних кольцевых кумулятивных труборезов, которые содержали прессованное взрывоопасное вещество – гексоген. Во время выполнения работ произошел взрыв, вследствие которого один рабочий погиб, а двое пострадали.

Установлено также, что заместитель начальника, отдавая поручение работникам на проведение работ с повышенной опасностью никаких допусков не выдавал, не провел с ними необходимого инструктажа и непосредственно не контролировал соблюдение технологических правил.

После взрыва замначальника, чтобы скрыть тот факт, что на предприятии выполнялись работы с повышенной опасностью, отвез тело погибшего подальше от места происшествия, сбросил его в поле, положил рядом газовый баллон, пытаясь инсценировать несчастный случай по вине потерпевшего.

Прокуратурой Зареченского района Сум возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица по факту нарушения им правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, приведшего к тяжелым последствиям, который квалифицируется ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Фигурант дела задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователь прокуратуры района обратился в суд с представлением об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу. Постановлением Зареченского районного суда срок задержания должностного лица продлен до десяти суток.