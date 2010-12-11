Погода на 12 декабря

Завтра в восточной части Украины, Приазовье и в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма около 0°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в западных областях снег, мокрый снег, в Карпатах, Закарпатье и Львовской области сильные осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 25-30 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах и на севере Левобережья до 13° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах Украины гололедица.

В Киевской области в воскресенье существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.