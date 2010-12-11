Германия и Франция отвергли идею единых европейских бондов

Германия и Франция по-прежнему отвергают идею введения единых европейских бондов, предлагая вместо этого странам Европейского союза вести более согласованную экономическую, бюджетную и налоговую политику. С таким заявлением по окончании встречи во Фрейбурге выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози, передает Deutsche Welle.

"Мы находимся в преддверии глубокого кризиса", - подчеркнул Н.Саркози. По его словам, Берлин и Париж не ставят под сомнение существование евро, так как "у единой европейской валюты нет альтернативы". "Мы всецело поддерживаем евро и сделаем все, чтобы защитить его", - пообещал президент Франции.

В свою очередь А.Меркель высказалась за гармонизацию налоговых систем Германии и Франции, направленную на повышение конкурентоспособности обеих стран. "Необходимо избежать ситуации, при которой одна страна пойдет совсем иным путем, чем другие, например в решении вопроса о налоге на добавленную стоимость", - сказала канцлер.

Оба политика отвергли критику, высказанную в адрес Германии главой Еврогруппы Жаном-Клодом Юнкером, который обвинил канцлера ФРГ в "неевропейском поведении" после того как А.Меркель отклонила выдвинутую им идею введения евробондов. В связи с этим Н.Саркози напомнил, что Германия крупнейший плательщик взносов в бюджет ЕС.