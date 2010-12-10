В Киеве на взятке поймали налоговика-ревизора

В Днепровском районе Киева во время получения 15 тыс. грн. взятки задержан ревизор-инспектор Государственной налоговой инспекции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, проводя проверку деятельности частного предпринимателя, налоговик обнаружил нарушения и предложил "решить проблему" за указанную сумму вознаграждения.

Собранные материалы переданы в прокуратуру для принятия решения.