В Киеве на взятке поймали налоговика-ревизора
17:46, 10 декабря 2010Общество
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"Решение проблемы" оценил в 15 тысяч
В Днепровском районе Киева во время получения 15 тыс. грн. взятки задержан ревизор-инспектор Государственной налоговой инспекции.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, проводя проверку деятельности частного предпринимателя, налоговик обнаружил нарушения и предложил "решить проблему" за указанную сумму вознаграждения.
Собранные материалы переданы в прокуратуру для принятия решения.
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