На 1+1 завтра стартует телепроект о путешествиях «Мир наизнанку»

Завтра, 11 декабря, на телеканале «1+1» премьера нового телепроекта о нетуристических путешествиях «Мир наизнанку».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, его автор и ведущий - специальный корреспондент «Известий в Украине» Дмитрий КОМАРОВ, который отныне будет рассказывать о самых экзотических уголках планеты не только со страниц газеты, но и с телеэкранов - каждую субботу в 10.00 на «1+1».

По словам Д.КОМАРОВА, идея проекта возникла не случайно. “В экспедициях я частенько задумывался, что не могу в полном объеме донести до читателя удивительные вещи, которые вижу своими глазами. Да, есть текст в газете, фоторепортаж, потом фотовыставка. Но когда на празднике Холи в Индии люди поливают друг друга красками, а в диких племенах Камбоджи при виде белого человека люди рыдают и разбегаются - печатного слова и статичной картинки становится мало. Вернее, ты понимаешь, что если вооружиться еще и видеокамерой, то можно показать мир более ярким, трехмерным и объемным. Так я стал задумываться о том, что пора готовить телепрограмму”.

Д.КОМАРОВ называет формат программы «документально-познавательно-развлекательным».

«Мир Наизнанку», сказал он, «документальный и познавательный проект о самых удивительных и нетипичных для человека из наших широт обрядах, ритуалах, традициях». «Моя программа о том, как на другом краю земного шара такие же, как и мы, люди живут абсолютно по другим законам. Мы не нагружаем зрителя скучными рассказами о том, что в путеводителях писано-переписано. Все, что мы показываем, как правило, удивляет», - отметил он.

По словам Д.КОМАРОВА, «сейчас мы готовим интернет-портал, на котором можно будет увидеть все выпуски программ, фоторепортажи и публикации в СМИ. Информация, которая содержится в «Мире Наизнанку», будет очень полезна любителям необычных путешествий. При наличии времени, денег и воли любой желающий сможет повторить наш маршрут. Я хочу показать зрителям, что жизнь в путешествиях - это мечта в чистом виде. И что вовсе не обязательно идти в туристическое агентство за путевкой - потратив столько же или даже меньше, можно получить отдых в разы качественнее, насыщеннее и интереснее». путешествовать по-другому совсем не сложно.