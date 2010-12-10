Ровенская и Астраханская область РФ подписали соглашение

Руководители Ровенской и Астраханской области Российской Федерации подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соглашение подписали глава Ровенской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ и губернатор Астраханской области Александр ЖИЛКИН во время визита в Астрахань ривненской делегации.

По словам В.БЕРТАША, соглашение о сотрудничестве станет хорошим стартом для развития экономики обоих регионов. В частности, по его словам, Ровенская область готова экспортировать в Россию не только строительные материалы, продукцию машиностроительной и химической отрасли, но и заинтересовать восточных соседей пищевой и деревообрабатывающей промышленностью.

Хорошим фоном для развития экономического сотрудничества станет и культурный обмен на основе культурно-исторических традиций наших народов, добавил губернатор Ровенской области.

В ходе визита в Астраханскую область также были достигнуты договоренности и о совместном производстве товаров и услуг, снабжения сырья. По мнению начальника Главного управления экономики и инвестиционной политики ОГА Игоря ТИМОШЕНКО, это балансирует экспортно-импортные потоки. Поскольку, объяснил он, за десять месяцев этого года объем импорта из России в область вырос почти в пять раз, тогда как экспорт уменьшен на четверть. В настоящее время присутствие российского капитала в экономике области не превышает 6% от объема прямых иностранных инвестиций.