Стельмах успокаивает, что с гривней все будет хорошо

В январе 2011 года нет оснований ожидать изменения курса гривни к иностранной валюте.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Нет никаких опасений по этому поводу, мы выкупаем валюту», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Кроме того, он отметил, что уверенности в том, что колебаний на валютном рынке не будет, придает то, что инфляция по итогу года будет меньше 10%.

«По итогам года она (инфляция – УНИАН) будет однозначной цифрой, поэтому нет никаких оснований (для скачка курса – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке торги по доллару США закрылись на уровне 7,9605/7,9680 грн./долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 795.1400 (на 8 декабря – 795.2000), 100 EUR – 1049.5848 (на 8 декабря – 1062.6258), 10 RUR – 2.5450 (на 8 декабря – 2.5468).