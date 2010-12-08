Снегопады прервали транспортное сообщение в Европе

Сильные снегопады и мороз на территории северной Европы стали причиной серьезных нарушений в транспортном сообщении, сообщает корреспондент Би-би-си.

Полеты из парижского аэропорта Шарля де Голля приостановлены. Не функционирует автобусное сообщение и закрыта Эйфелева башня.

Самолеты из Амстердама, Берлина и Женевы вылетают с большими задержками.

Огромное количество скоростных поездов были отменены по всей Европе. В Шотландии дороги заполнены брошенными автомобилями.