Снегопады прервали транспортное сообщение в Европе

21:42, 08 декабря 2010
Общество
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И на земле, и в воздухе

Сильные снегопады и мороз на территории северной Европы стали причиной серьезных нарушений в транспортном сообщении, сообщает корреспондент Би-би-си.

Полеты из парижского аэропорта Шарля де Голля приостановлены. Не функционирует автобусное сообщение и закрыта Эйфелева башня.

Самолеты из Амстердама, Берлина и Женевы вылетают с большими задержками.

Огромное количество скоростных поездов были отменены по всей Европе. В Шотландии дороги заполнены брошенными автомобилями.

 

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