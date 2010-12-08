Снегопады прервали транспортное сообщение в Европе
21:42, 08 декабря 2010Общество
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И на земле, и в воздухе
Сильные снегопады и мороз на территории северной Европы стали причиной серьезных нарушений в транспортном сообщении, сообщает корреспондент Би-би-си.
Полеты из парижского аэропорта Шарля де Голля приостановлены. Не функционирует автобусное сообщение и закрыта Эйфелева башня.
Самолеты из Амстердама, Берлина и Женевы вылетают с большими задержками.
Огромное количество скоростных поездов были отменены по всей Европе. В Шотландии дороги заполнены брошенными автомобилями.
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