«Благотворителю», который насиловал несовершеннолетних, дали 7 лет

Бывший президент культурно-просветительского молодежного благотворительного центра «Торнадо» приговорен к 7 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, во время досудебного следствия прокуратура Жовкивского района полностью доказала вину осужденного в том, что он приглашал в свою квартиру учеников одной из школ-интернатов Львовской области, развращал и насиловал несовершеннолетних, при этом демонстрируя порнографическую видеопродукцию, а также пропагандирующую культ насилия и жестокости.

Местный суд, рассмотрев представленные прокуратурой доказательства, признал бывшего президента благотворительного центра виновным в совершении инкриминированных ему органом досудебного следствия преступлений, предусмотренных ч.3 ст.153, ч.2 ст.156, ч.2 ст.301 и ч.2 ст.300 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.