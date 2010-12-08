Футбольные фанаты перекрыли проспект в Москве, протестуя против убийства

Футбольные фанаты, протестующие в связи с убийством одного из болельщиков перекрыли Ленинградский проспект в Москве. От 500 до тысячи человек прошли с зажженными файерами. К месту происшествия прибыли бойцы ОМОН. Движение по проспекту было полностью перекрыто около получаса.

Никто из футбольных болельщиков, устроивших акцию у здания прокуратуры, а затем перекрывших движение, не был задержан, заявили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы.

Возмущение фанатов вызвало убийство члена движения болельщиков "Фратрия" Егора Свиридова в ночь на понедельник в результате драки.

Представитель Следственного комитета рассказал РИА Новости, что драка произошла на автобусной остановке. В потасовке участвовали две группы молодых людей – более десяти человек, в том числе четыре уроженца Дагестана, уроженец Кабардино-Балкарии и житель Чечни.

По данным следствия, в ходе драки уроженец Кабардино-Балкарии выстрелил в Свиридова из травматического пистолета. Тот получил четыре огнестрельных ранения, из них одно в голову. В результате молодой человек скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено уголовное дело.