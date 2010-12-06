Рейтинг кулинарных фестивалей Украины будет объявлен 15 декабря

Победители рейтинга кулинарных фестивалей Украины «Ели-пили-2010», организованного информационным агентством УНИАН и Интернет-проектом “Тут и там”, будут объявлены 15 декабря т.г.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор информагентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

«Поскольку в Украине с каждым годом увеличивается количество кулинарных, гастрономических, пивных фестивалей, разного рода таких событий, появилась идея создания рейтинга кулинарных и гастрономических фестивалей. Назвали мы его иронически – «Ели-пили-2010», - отметил А.ХАРЧЕНКО.

По его словам, на сегодня в Украине проходит более сотни различных фестивалей такого рода. «Есть маленькие, сельские, районные, есть и национальные, есть международные. По количеству таких фестивалей рекордсменом является Закарпатье, где около 30 таких событий. Во Львове очень много интересных событий. Эти фестивали очень разнообразные - есть и поминки свиньи, и праздник шоколада и т.д. Только одних фестивалей борща в Украине около десяти», - отметил А.ХАРЧЕНКО.

Он сообщил, что рейтинг будет составляться по 10 критериям, в том числе и сколько лет проводится фестиваль, и количество участников, и количество гостей, и знаменитости, которые принимали участие в фестивале.

«На сегодня мы получили около трех десятков заполненных анкет. Надеемся до 10 декабря охватить всех, кто желает принять участие, и 15 декабря назовем победителей проекта», - сказал А.ХАРЧЕНКО, выразив надежду, что участие в рейтинге примут минимум 50 фестивалей.

«У нас нет такого масштабного события, как легендарный “Октоберфест”, но уже есть целый ряд событий, которые могут выходить на международный уровень», - добавил он.