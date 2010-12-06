От Могилева требуют расследовать избиение крымского журналиста

Киевский независимый медиа-профсоюз требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА продемонстрировать свой профессионализм в расследовании избиения журналиста крымской газеты “Заря Тарханкута” Сергея АНТИПЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза, “этот случай очень напоминает аналогичный инцидент в Москве, когда прутьями избили нашего коллегу Олега КАШИНА”.

Председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ отметил: “Это не просто стечение обстоятельств. Киев берет негативный пример с Москвы, ведь в последнее время у нас выросло количество журналистов, по отношению к которым ведут себя грубо”. “Негативный пример в этом подают работники охраны Президента и премьер-министра, которые могут безосновательно повалить журналиста на землю или отобрать фотокамеру и очистить ее содержимое”, - добавил он.

КНМП начинает фиксировать такие случаи не только по Киеву, но и по всей Украине. Медиа-профсоюз готов также оказывать правовую помощь пострадавшим журналистам.

Как сообщал УНИАН, коллектив региональной газеты "Заря Тарханкута" заявил об избиении своего корреспондента - депутата Черноморского поселкового совета Крыма от Партии регионов Сергея АНТИПЕНКО в поселке Черноморское 1 декабря.

"Трое неизвестных напали на собкора газеты, выходившего из подъезда, и начали бить его металлическими прутьями, пытаясь сбить из ног. Пострадавшему чудом удалось вырваться и выхватить пневматическое оружие, после чего троица отступила. Пострадавшему наложены швы на голове, (у него) побиты руки, побои по всему телу", - говорится в заявлении коллектива газеты.

По данным издания, С.АНТИПЕНКО выступал на страницах газеты "против бюджетных махинаций и земельного дерибана, развязанных поселковым головой" и его окружением.

"Заря Тарханкута" также утверждает, что двумя неделями ранее была совершена попытка нападения на квартиру главного редактора газеты Ирины ХРОЛЬ.

Первый номер общественно-политической газеты вышел в июне 2010 года.