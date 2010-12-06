В подпольном цеху шили Adidas, Puma и Nike

В Черкассах налоговики разоблачили подпольный цех, в котором шили “фирменную” одежду.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, нелегальный цех организовала жительница Черкасс – частный предприниматель. Она неофициально наняла портных, и начала изготовлять одежду. Чтобы она лучше и за большую цену продавалась, женщина сделала ее “фирменной”, приобретя этикетки "Adidas", "Puma", "Nike", ярлыки с размерами, соответствующие пуговицы, застежки, придававшие вещам фирменный вид. Однако работой цеха заинтересовались сотрудники налоговой милиции города Черкассы, которые прекратили его подпольную деятельность.

В результате проведенных мероприятий налоговики изъяли готовую одежду, ткани и швейные станки на общую сумму 140,2 тыс. грн. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.