Янукович и Азаров: статистика приобретает особое значение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили работников статистики Украины с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины в своем поздравлении отметил, что “надежная и объективная статистическая информация приобретает особое значение на современном этапе развития общества, в условиях экономического реформирования и социальных преобразований в нашем государстве”.

Обращаясь к работникам отрасли В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что их “профессионализм и ответственное отношение к своим обязанностям, приобретенный многолетний опыт является той основой, которая будет обеспечивать развитие национальной статистической системы Украины, ее последующую перестройку”.

Как сообщает Правительственный портал, Н.АЗАРОВ в своем поздравлении заметил, что “за два последних десятилетия отечественная статистика претерпела существенные изменения и стала одним из важнейших инструментов формирования и реализации государственной социально-экономической политики”. “Статистическая информация является предметной основой для принятия практически всех правительственных решений, направленных на разработку и проведение экономических и социальных реформ”, - отметил премьер-министр.

“Своим повседневным трудом вы обеспечиваете создание необходимой информационной базы для удовлетворения потребностей государственного управления и общества в целом, демонстрируя при этом компетентность, высокий профессионализм, преданность делу и ответственность”, - отмечается в приветствии премьера работникам отрасли.

В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ пожелали работникам статистики крепкого здоровья, личного счастья, благосостояния и мира, творческого вдохновения, дальнейших трудовых свершений на благо Украины.