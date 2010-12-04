Из-за непогоды без света сидят 136 населенных пунктов
10:32, 04 декабря 2010Общество
2004
В двух областях
В Украине обесточенными в результате непогоды остаются 136 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, до сих пор без электроснабжения 98 н.п. в Херсонской области и 38 - в Николаевской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось, в ночь на 3 декабря из-за сложных погодных условий, в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач и обрывов остались без электричества 177 н.п. в Херсонской и Николаевской областях.
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