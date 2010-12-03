Янукович ввел в свой комитет Жванию, Бондарева, Королевскую и Хомутынника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом ввел в состав Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины Константина БОНДАРЕВА, Давида ЖВАНИЮ, Наталию КОРОЛЕВСКУЮ и Виталия ХОМУТЫННИКА.

Соответствующий Указ Президента (№1069/2010 от 3 декабря т.г.) обнародован на сайте главы государства.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по экономическим реформам в феврале 2010 года.

Комитет создан с целью внедрения системных экономических реформ, которые направлены на выход из финансового и экономического кризиса, обеспечение устойчивого экономического развития Украины, как предпосылки роста благосостояния ее населения, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Комитет по экономическим реформам создан как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.