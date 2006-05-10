”Укрзализныця” смиловалась на 16%

Генеральный директор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ заявляет, что с 1 июня цены на железнодорожные билеты для пассажиров повысятся не на 50%, как планировалось, а, в среднем, на 34%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в пресс-службе, финпланом на 2006 год, который уже согласован с Министерством финансов, предусмотрено повышение тарифов с 1 июня на пассажирские перевозки на 50%. В то же время, как объяснил В.ГЛАДКИХ, для пассажиров билеты подорожают, в среднем, на 34%, поскольку стоимость дополнительных сборов, которые насчитываются при покупке билетов, не изменится.

По словам руководителя отрасли, даже после повышения тарифов, проезд в поездах будет более дешевым, чем в автобусах и маршрутках.

Напомним, планируется, что на ближайшем заседании правительства будет утвержден финплан "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в апреле В.ГЛАДКИХ сообщил, что с 1 июня т.г. планируется повысить цены на билеты на железнодорожные перевозки пассажиров на 50%. По его словам, дальше планируется повысить тарифы на пассажирские ж/д перевозки на 10% - с 1 января 2007 года, затем еще на 10% - с 1 апреля и опять на 10% - с 1 июля 2007 года.