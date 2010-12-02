Футболисты Дебрецена побили окна в Харькове

Два футболиста венгерского клуба «Дебрецен» разбили окна в помещении поста охраны Генерального консульства Республики Польша в Харькове.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, это произошло сегодня ночью в 3.20 по ул. Артема, 16.

По ее словам, оба футболиста, 1986 и 1977 годов рождения, были задержаны нарядом военной части, который нос охрану помещения Консульства, и доставлены в Киевский райотдел милиции Харькова.

Команда «Дебрецена» проживала в гостинице «Аврора» по ул. Артема, и футболисты объяснили, что ночью вышли прогуляться по городу. Старший из них, будучи навеселе, ударил несколько раз кулаком по постовой будке, после чего на ее стекле появились большие трещины. После объяснений в милиции на обоих граждан Венгрии был составлен протокол и они были отпущены, рассказала Л.ВОЛКОВА.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Харькове прошел матч 5-го тура Лиги Европы между харьковским «Металлистом» и венгерским «Дебреценом», который закончился победой харьковской команды со счетом 2:1.