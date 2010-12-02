ДТП в Марганце: у водителя автобуса была поддельная медсправка

У водителя автобуса, попавшего в ДТП в Марганце, была поддельная медицинская справка, заявил в интервью «Газете по-киевски» заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК.

«Мы провели исследования техсостояния автобуса, локомотива, переезда. Автобус и локомотив были исправными. На переезде звуковая и световая сигнализация были в норме. Отдельная экспертиза сделана по светопропускной способности стекол в автобусе. Выяснилось, что тонировка правого и левого боковых стекол была 2,4%, при норме 70%. Если бы покойный водитель Гречко обладал стопроцентным зрением, он все равно ничего не увидел бы в боковые стекла. Уже известно, что водитель страдал близорукостью, медосмотр не проходил, а справка у него была поддельная. Сейчас еще не закончена психолого-психиатрическая экспертиза водителя. Это исследование проводится на основе показаний родных Гречко и выживших пассажиров», - сказал В.ФАРИННИК.

Он сообщил, что, согласно выводам автотехнической экспертизы, водитель маршрутки нарушил ряд пунктов ПДД, а именно: перед работающей звуковой и световой сигнализацией приостановил автобус, но, не обращая внимание на предупреждающие сигналы, продолжил движение, не убедился в отсутствии поезда, который двигался с левой стороны, выехал на переезд и допустил столкновение с локомотивом.

«Роковую роль сыграл еще и тот фактор, что Гречко досконально знал свой маршрут и с левой стороны никогда в это время поездов не было. А в тот день внепланово шел локомотив, чтобы помочь в ликвидации столкновения другого электровоза с трактором. Кстати, то дело уже закрыто. Там признан виновным водитель трактора, а так как он мертв, дело закрыли. Такой же финал, очевидно, будет и по ДТП в Марганце. Мы уже видим, что виноват Гречко», - подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, В.ФАРИННИК отметил, что по делу, которое расследуется милицией по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса, он не видит причины, “чтобы привлекать к ответственности хозяина автобуса Илью ИВАСЕНКО”.

«Мы его хотим допросить в рамках расследования дела об аварии как свидетеля. Что касается ответственности самого ИВАСЕНКО, то против него может быть заведено дело за то, что водитель Гречко не был официально оформлен на работу. Обнаружены махинации при участии в тендере – в заявках на маршрут записаны не те модели автобусов, которые ИВАСЕНКО потом запустил. Мы также выяснили, что у него поддельный диплом одного из технических вузов. Тоже уголовная статья. Сейчас ИВАСЕНКО, вероятно, в РФ у сестры, но пока в розыск не объявлен. Если же прокуратура возбудит против него дело за нарушение трудового законодательства, тогда его можно будет разыскивать с помощью российских правоохранителей. Еще прокуратура Днепропетровщины расследует в разрезе этой аварии отдельное уголовное дело, по факту служебной халатности должностных лиц. Ведь известно, что до ДТП были предписания ГАИ оборудовать этот переезд по-другому», - сказал В.ФАРИННИК.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 человек, в том числе водитель автобуса.