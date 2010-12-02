Женщина законсервировала для продажи 30 банок сухой конопли

В городе Зугрэс Донецкой области в одном из частных домов работники милиции обнаружили "законсервированную" в банках высушенную коноплю общим весом свыше 15 кг.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в ходе осмотра помещений хозяйства были изъяты около 30 стеклянных банок разного литража (от 0,5 до 3 литров), а также 5-литровая пластиковая бутылка, заполненные высушенной и тщательным образом измельченной коноплей. Кроме этого, в том же подсобном помещении были обнаружены несколько небольших емкостей, в которых находились небольшие свертки с марихуаной, расфасованной на дозы в объеме спичечной коробки, приготовленные для сбыта. Общий вес изъятого наркотика по ценам “черного рынка” (по самим скромным подсчетам) стоила бы свыше 150 тыс. грн., отметили в ДОС.

Владелица жилища сообщила, что коноплю она выращивала в лесополосе для сбыта, поскольку сама наркотические вещества не употребляет. Кроме того, чтобы не было путаницы, цены за товар она писала на банках, а отдельные примечания вносила в специальную тетрадь, которая служила "своеобразным агрономическим дневником".

Теперь в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению лиц, которые ранее покупали у нее марихуану, а также тех, кто помогал ей в выращивании и изготовлении наркотика.