Верховная Рада отказалась повышать пенсии педагогам

Верховная Рада Украины отказалась внести изменения в статью 57 Закона Украины «Об образовании» относительно пенсионного обеспечения и оплаты труда педагогических работников.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона проголосовал лишь 121 народный депутат из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось введение исчисления пенсии педагогическим работникам в размере 80% от суммы зарплаты. За каждый полный год работы на должностях педагогических работников предусматривалось увеличение размера на один процент, но не больше, чем на 90% среднемесячного заработка.

С целью установления социальной справедливости и поощрения для работы в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведениях научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют ученое звание, предлагалось установить повышенные оклады для этой категории: за научную степень кандидата или доктора наук, соответственно, на 15 и 25 процентов должностного оклада, за ученое звание доцента или профессора – соответственно, на 20 и 30 процентов должностного оклада.

Ввиду значительной нагрузки на Пенсионный фонд, законопроектом предлагалось поэтапное введение новой системы исчисления пенсий педагогическим работникам.