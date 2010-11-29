Каким будет Львов, если Налоговый кодекс вступит в силу

Сегодня во Львове активисты альянса «За честные налоги» представили проект-прототип города будущего, который ожидает львовян в случае вступления в силу Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, с 11.00 улица Галицкая превратилась в улицу Пустых витрин. Организаторы наклеили на витрины магазинов и кафе плакаты с надписями «Ликвидация», «Аренда», «Распродажа». Как объяснили организаторы акции, они таким образом визуализировали угрозу уничтожения среднего и малого предпринимательства.

«Это произойдет, если предприниматель будет вынужден закрыть свое дело, если миллионы предпринимателей уволят своих работников и вместе с ними займут очередь на бирже труда, если миллионы граждан страны окажутся на грани бедности. Вот во что превратятся улицы туристического центра страны и жизни жителей Львова», - отметили организаторы акции.