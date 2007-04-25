Европарламент высказался за усиление сексуального образования в школах

Европарламент на своем заседании 24 апреля одобрил доклад депутата Георга АНДРЕЕВА (группа либеральных партий, Латвия), которым призывал Еврокомиссию и страны-члены ЕС к усилению борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европейском Союзе и в соседних странах, в частности, в России и Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в поддержку документа высказалось большинство депутатов (голосование проводилось поднятием рук).

Европарламент, в частности, призвал страны-члены предоставить Еврокомиссии мандат на ограниченные в сроке переговоры с компаниями фармацевтической промышленности относительно снижения стоимости медикаментов для ВИЧ-инфицированных.

Кроме того, Европарламент выразил мнение о том, что исследования в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом являются неэффективными, а незначительные изменения, которые вносятся в дорогие медикаменты, по мнению депутатов, не должны служить достаточным основанием для продолжения лицензии. В связи с этим депутаты отметили необходимость усиления исследовательской работы в сфере поиска бактерицидных веществ, а также создания женских презервативов, которые помогли бы женщинам защищать самих себя и мужчин от возможной передачи вируса без согласия своих партнеров.

С учетом последнего социологического исследования в ЕС, в рамках которого было обнаружено, что 45% европейцев убеждены в возможности заразиться ВИЧ-инфекцией через употребление напитков из одного стакана с ВИЧ-инфицированным, депутаты призывали к усилению разъяснительной работы и проведению широких информационных кампаний, как о распространении ВИЧ-инфекции, так и о защите от нее. В связи с этим депутаты высказались за широкое распространение презервативов, бесплатных игл и шприцев для инъекционных наркоманов, усиление сексуального образования в школах.

В докладе также отмечается, что поскольку на протяжении последних лет заболевания на ВИЧ/СПИД в ЕС наиболее быстро распространяется среди мигрантов, то необходимо, с одной стороны, усилить информационную работу среди этой части населения, а с другой – обратить внимание и на ситуацию в соседних из ЕС странах, в частности, в странах Восточной Европы и Центральной Азии, где лишь в 2006 году было зарегистрировано 270 тысяч новых ВИЧ-инфицированных, из них 90% - в России и Украине.

Депутаты призвали использовать больше финансовых ресурсов в рамках разнообразных программ и фондов, предназначенных для соседних стран и, в частности, в рамках Европейской политики соседства и программы TACIS, на борьбу с распространением заболевания и на проведение информационных кампаний.

Справка УНИАН. По состоянию на конец 2006 года в ЕС было зафиксировано около 726 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них 26 тысяч заболели на протяжении 2006 года.

В целом в мире насчитывается около 40 млн. ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, две трети из которых проживают в присахарских странах.