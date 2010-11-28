Милиционер застрелил своего коллегу, и застрелился сам

В Сумской области милиционер застрелил своего коллегу, после чего застрелился сам.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 27 ноября в 23.00 в дежурную часть УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала станции Шостка выявлено два трупа работников милиции с огнестрельными ранениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство управления и Конотопского линейного отдела милиции.

Проведенной проверкой установлено, что погибшие - работники линейного отдела милиции на станции Конотоп, которые получили табельное огнестрельное оружие и спецсредства и в 18.00 заступили на дежурство по охране общественного порядка на станции Шостка.

Согласно предварительным данным, 23-летний инспектор патрульной службы, младший сержант милиции в результате неустановленных на настоящее время обстоятельств нанес смертельное ранение из своего табельного огнестрельного оружия 22-летнему сержанту милиции, после чего покончил жизнь самоубийством – выстрелил себе в голову.

По данному факту проводится служебное расследование.