В Херсоне забросали банками с красной краской памятник Ленину

В Херсоне неизвестные забросали банками с красной краской памятник Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ночью неизвестные бросили несколько банок с красной краской в монумент В.Ленина, установленный на центральной площади областного центра – площади Свободы перед зданием облгосадминистрации.

Хулиганы попали в центр фигуры вождя.

Коммунальные службы города пытаются отмыть памятник, однако краска на основе растворителей и оттирается плохо.

Представители правоохранительных органов на месте происшествия пока не комментируют инцидент.