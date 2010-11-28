В Херсоне забросали банками с красной краской памятник Ленину
13:16, 28 ноября 2010Общество
1681 0
Коммунальщики моют, милиция молчит
В Херсоне неизвестные забросали банками с красной краской памятник Владимиру Ленину.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ночью неизвестные бросили несколько банок с красной краской в монумент В.Ленина, установленный на центральной площади областного центра – площади Свободы перед зданием облгосадминистрации.
Хулиганы попали в центр фигуры вождя.
Коммунальные службы города пытаются отмыть памятник, однако краска на основе растворителей и оттирается плохо.
Представители правоохранительных органов на месте происшествия пока не комментируют инцидент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter