Киевлянка по фиктивным документам получила в банке почти миллион кредита

В Киеве разоблачена местная жительница, которая в 2008 году предоставила в банк фиктивные документы о месте работы и размере зарплаты и незаконно получила кредит в сумме 913 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.