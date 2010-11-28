Киевлянка по фиктивным документам получила в банке почти миллион кредита
06:03, 28 ноября 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве разоблачена местная жительница, которая в 2008 году предоставила в банк фиктивные документы о месте работы и размере зарплаты и незаконно получила кредит в сумме 913 тыс. долларов США.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
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