Азербайджан: хотим наладить стабильный коридор в Украину

Азербайджан готов поставлять в Украину до 5 млрд. куб. м сжиженного газа и около 5 млн. тонн сырой нефти ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик АЛИЕВ журналистам в Ялте, куда он прибыл на Черноморский экономический форум.

«Мы хотим наладить стабильный и устойчивый коридор поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Украину. Для этого мы подготовили соглашение. Объемы будут до 5 млн. тонн сырой нефти для переработки на перерабатывающих заводах Украины», - сказал Н.АЛИЕВ.

«Мы считаем, что Азербайджан готов поставлять около 5 млрд. куб. м сжиженного газа ежегодно. Мы сегодня наши мощности будем разрабатывать с тем условием, чтобы такое количество сжиженного газа могло быть направлено в Украину танкерным способом», - сказал азербайджанский министр.

По его словам, готовится межправительственное соглашение о поставках сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, 28 октября т.г. Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ договорились о начале работы над стратегическим договором, предусматривающим значительное увеличение азербайджанских энергоносителей в Украину.

Как отмечал В.ЯНУКОВИЧ, увеличение поставок азербайджанских энергоносителей в Украину, в частности, нефти, будет осуществляться с целью наполнения нефтепровода «Одесса-Броды» и запуска его в аверсном режиме.

В свою очередь И.АЛИЕВ заявлял, что азербайджанская сторона уже начала постепенное увеличение энергоносителей в Украину. Он уточнил, что в этом году Азербайджан уже поставил в Украину более 1 млн. тонн нефти.

«И мы рассчитываем в будущем наращивать объемы поставок, поскольку мы планируем наращивать добычу азербайджанской нефти», - сказал Президент Азербайджана.

И.АЛИЕВ также заявил о перспективах поставки через Азербайджана в Украину нефти государств восточного побережья Каспийского моря.