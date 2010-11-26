Продлевать сроки эксплуатации старых энергоблоков АЭС опасно?

Продлевать сроки эксплуатации старых энергоблоков украинских атомных электростанций, которые заканчиваются в следующем десятилетии, экономически нецелесообразно и опасно с точки зрения национальной и экологической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ривне заявили представители Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) и других общественных организаций.

Как отметил эксперт центра Дмитрий ХМАРА, принять решение о продлении сроков эксплуатации устаревших энергоблоков АЭС планируется 12 декабря 2010 г. во время выездного заседания НАЭК «Энергоатом» на Ривненской АЭС. По его мнению, эти намерения экономически не оправданы, поскольку электроэнергии в Украине производится с избытком, страна не может использовать всю произведенную электроэнергию, о чем свидетельствуют частые отключения от сети некоторых энергоблоков АЭС.

Кроме того, по словам Д.ХМАРЫ, экспортный потенциал Украины в отрасли электроэнергии в последние годы постоянно уменьшается, поскольку в европейских странах достаточно развита собственная атомная энергетика. В то же время эксперт отметил, что даже если бы такое количество электроэнергии, произведенной украинскими АЭС, было затребовано, то государство все равно не имеет достаточных мощностей для ее транспортировки потребителям. К тому же наращивание мощностей АЭС будет препятствовать внедрению в Украине эффективных мер по энергосбережению.

Однако, по мнению экспертов, главный негатив в продлении сроков эксплуатации старых энергоблоков АЭС заключается в наличии серьезных рисков, как для окружающей среды и населения прилегающих территорий, так и для экономической безопасности государства. Специалисты по ядерной энергетике, например, оценивают вероятность аварий на АЭС один раз в сто тысяч лет, но в действительности они случаются один раз в несколько лет, поскольку первые признаки старения реакторов выявить тяжело, потому что они возникают на микроскопическом уровне структуры материалов и, как правило, становятся очевидными тогда, когда уже произошла авария.

Как сообщил председатель совета общественной организации «Экоклуб» из Ривне Андрей МАРТЫНЮК, реакторы типу ВВЭР-440, срок эксплуатации которых планируют продлить, Ассоциация западноевропейских органов ядерной регуляции признала такими, безопасность которых невозможно повысить до приемлемого уровня. Вместе с тем украинское правительство годами расходует средства, предназначенные на выведение из эксплуатации этих реакторов, на совсем другие цели, сказал А.МАРТЫНЮК.

Еще одной большой угрозой, по мнению экспертов, является тот фактор, что продление срока эксплуатации устаревших энергоблоков делает Украину зависимой от России, в частности, в вопросе поставок для них ядерного топлива.

Кроме того, эксперты считают, что продление сроков эксплуатации старых энергоблоков АЭС пагубно будет влиять на окружающую среду, поскольку для охлаждения реакторов и производства пара необходимое большое количество воды, запасы которой в Украине очень ограничены.

Эксперты также утверждают, что в местностях, где добывают уран, радиационный фон выше, чем в Чернобыльской зоне.

По данным координатора энергетической программы НЭЦУ Артура ДЕНИСЕНКО, компания “Энергоатом” уже израсходовала свыше 300 млн. долларов США на мероприятия по продлению сроков эксплуатации старых энергоблоков, а также отказалась от проведения экологической экспертизы этого решения. По мнению А.ДЕНИСЕНКО, это свидетельствует о высокой вероятности принятия правительственного решения по продлению сроков эксплуатации этих энергоблоков.

Справка УНИАН. На протяжении ближайших десяти лет (2011-2020) в Украине завершатся сроки эксплуатации 12-ти из 15-ти действующих блоков атомных электростанций.