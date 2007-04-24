УНИАН ждет извинений Бродского и людей Витренко перед журналистами

Украинское независимое информационное агентство новостей УНИАН начинает акцию: “Пресс-конференция - для общения, а не препятствования”.

Осознавая ответственность СМИ перед обществом за формирование общественного мнения, защиту морали и воспитание культуры публичного поведения, хотим привлечь внимание общества к этим темам. Считаем, что свобода слова требует высокой ответственности от всех участников процесса, в частности и от политиков.

Агентство УНИАН и в дальнейшем радо видеть гостями нашего пресс-зала представителей разных политических сил, людей, которые исповедуют разные идеологии, представляют разные слои населения и разные профессии. В то же время мы ожидаем от всех участников пресс-конференции уважения к работе журналистов. Агентство оставляет за собой право выводить из зала тех, кто позволяет себе хулиганские действия во время мероприятия, несовместимые с политической ответственностью и культурой поведения.

Также агентство оставляет за собой право отказывать в организации пресс-конференции тем, кто мешал работе журналистов, требовать извинения за препятствование работе СМИ во время осуществления ими профессиональной деятельности.

В частности, 17 апреля лидер Партии свободных демократов Михаил БРОДСКИЙ во время пресс-конференции лидеров оппозиции, которая транслировалась в прямом эфире “5 канала”, позволил себе бестактные действия, выкрикивал с места, тем самым препятствовал работе репортеров. Также 15 марта во время пресс-конференции директора Агентства противоракетной обороны США генерала-лейтенанта Генри ОБЕРИНГА представители ПСПУ скандировали лозунги, развернули плакаты, что мешало работе прессы. Журналисты не могли нормально работать и писать качественный звук на электронные носители.

Чтобы сделать невозможными подобные случаи в будущем и предотвратить препятствование профессиональной деятельности журналистов на пресс-конференции, оставляем за собой право отказать представителям этих политических сил в организации пресс-конференций в УНИАН, пока их представители не извинятся перед журналистами.

Считаем, что этот жест будет способствовать формированию высокой политической культуры, будет воспитывать чувство взаимоуважения между журналистами и всеми участниками политического процесса и будет работать на защиту свободы слова в Украине.