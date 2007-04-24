Генпрокуратура не отдает Луценко его загранпаспорт

Апелляционный суд Киева подтвердил неправомерность возбуждения Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела в отношении лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО, однако Генеральная прокуратура до сих пор не возвратила часть вещей, изъятых при обыске 20 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения “Народная самооборона”.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО сообщил: “Несколько дней назад я обратился с официальным ходатайством в Главное следственное управление ГПУ, чтобы документы, которые были изъяты его сотрудниками при обыске, были возвращены Юрию Витальевичу (Ю.ЛУЦЕНКО). Но на сегодняшний день нам вернули только военный и комсомольский билеты”.

У следователей ГПУ остались, в частности, заграничные паспорта Ю.ЛУЦЕНКО – старый и действительный. Но Генпрокуратура не собирается их возвращать – так, по крайней мере, заявил в беседе с Ю.МАРТЫНЕНКО следователь по особо важным делам ГСУ Генпрокуратуры Андрей МЕДВЕДЕВ.

“Причину отказа вернуть паспорт он не назвал”, - отметил адвокат.

Ю.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что этим Генеральная прокуратура грубо нарушает Конституцию Украины – в статье 303 которой говорится, что каждому гражданину Украины гарантированы свобода передвижения, места проживания и право свободно выезжать за пределы Украины, если другое не предусмотрено законом.

“Дело закрыто судом. Действия Генпрокуратуры – прямое нарушение личных прав Юрия ЛУЦЕНКО”, - считает адвокат.

Генпрокуратура пока никак не комментирует действия Главного следственного управления, но и документы не возвращает.

Напомним, что 20 марта с 6.30 утра в квартире, где проживает Ю.ЛУЦЕНКО с семьей, сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры провели семичасовой обыск. Искали пять системных блоков, израильский паспорт и офисную мебель, которая якобы находилась в квартире.

Ничего из вышеупомянутого следователи не нашли. Но изъяли ряд вещей – в частности, документы и именное оружие Ю.ЛУЦЕНКО.

До сих пор большинство из этих вещей не возвращено владельцу.