Во Львовскую мэрию назначен капеллан

Новоизбранные депутаты Львовского городского совета каждую сессию будут начинать молитвой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, во время первой сессии городского совета VI созыва мэр города Андрей САДОВЫЙ сообщил, что отныне каждая сессия будет начинаться с молитвы. Капелланом мэрии назначен о. Орест ФРЕДИНА.

«Я обратился к главе Львовской Архиепархии УГКЦ владыке Игорю ВОЗНЯКУ с просьбой назначить капеллана в Львовский городской совет. И он делегировал отца Ореста», - сказал в комментарии УНИАН А.САДОВЫЙ.

Во время сессии о. Орест ФРЕДИНА произнес вступительное слово, призвав депутатов хорошо работать и помнить, что в них верят избиратели.

Все присутствующие на сессии начали работу молитвой к Святому Духу «Царе небесный».