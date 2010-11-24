Во Львове назначена самая масштабная акция предприимателей

25 ноября во Львове и в райцентрах области пройдут акции протеста под лозунгом «Нет – Налоговому кодексу», участники которых будут требовать от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА применить вето к Налоговому кодексу.

Как сообщила УНИАН координатор акции протеста против Налогового кодекса во Львове, участник Гражданского движения «Отпор» Ольга САЛО, самая масштабная акция состоится во Львове.

«Митинг начнется в 11.00 у стен Львовского областного совета, где мы совместно озвучим свое «Обращение к Президенту Украины». Дальше участники акции протеста в сопровождении колонны автомобилей такси пройдут колонной к Львовскому городскому совету, где будет проходить первое сессионное заседание новоизбранных депутатов городского совета. Протестущие намерены передать городским депутатам требование, чтобы они приняли свое обращение к главе государства в поддержку предпринимателей», - рассказала О.САЛО.

Как проинформировал в свою очередь координатор акций протеста предпринимателей Львовской области Игорь ШАПОВАЛЕНКО, для участия во Всеукраинской акции протеста 25 ноября из Львовской области уже выехали в столицу поездами и собственным автотранспортом около 300 предпринимателей.