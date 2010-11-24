Кабмин обязал облгазы открыть счета в одном из двух банков

Кабинет министров Украины своим Постановлением обязал газоснабжающие предприятия (облгазы) открыть счета в Государственном сберегательном банке («Ощадбанк») или Государственном экспортно-импортном банке («Укрэксимбанк») для зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ от потребителей.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№1063 от 22 ноября), опубликованном на правительственном портале.

При этом поставщики и продавцы газа должны открыть разные счета: для приема средств от предприятий коммунальной теплоэнергетики и от других субъектов хозяйствования.

Правительство поручило газоснабжающим предприятиям заключить с потребителями в двухмесячный срок новые договора (дополнительные соглашения) с указанием соответствующего текущего счета со специальным режимом использования для зачисления средств.

Кроме того, Кабмин внес изменение в свое постановление №247 от 26 марта 2008 года и определил уполномоченными банками, которые обслуживают текущие счета со специальным режимом использования, «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Ранее вместо «Укрэксимбанка» уполномоченным финучреждением являлся «Укргазбанк».