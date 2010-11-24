Начальник Генштаба одобрил работу иностранных советников

Министерство обороны Украины рассчитывает на эффективную работу с иностранными советниками при военном ведомстве и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины для обеспечения реформирования армии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом шла речь сегодня на первой встрече начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Григория ПЕДЧЕНКО с иностранными советниками при участии главы Офиса связи НАТО в Украине Марчина КОЖИЕЛА.

"Руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Украины прилагает все усилия для оперативного решения вопросов, связанных с организацией работы иностранных советников и налаживанием тесного взаимодействия органов военного управления с целью эффективного использования международной помощи", - сказал Г. ПЕДЧЕНКО.

Генерал-полковник поблагодарил иностранных военных за всестороннюю поддержку Вооруженных Сил Украины и предоставление совещательной и методической помощи в вопросах совершенствования системы управления персоналом, военного образования и оборонного обзора.

Г.ПЕДЧЕНКО проинформировал иностранных советников относительно текущего состояния реформирования Вооруженных Сил Украины, основных заданий, над которыми работает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В частности, о завершении работы над Стратегическим оборонным бюллетенем на период до 2025 года, Государственной программой реформирования Вооруженных Сил Украины на 2011-2015 годы, Концепцией дальнейшего реформирования Вооруженных Сил Украины на 2011 – 2015 годы. По его словам, планируется, что эти документы вскоре будут подписаны и вступят в силу. Кроме того, есть множество вопросов относительно принципов комплектования войск и сил личным составом.

«Работа иностранных советников и экспертов при Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины является полезной, учитывая возможность использования вашего опыта по актуальным на нынешнем этапе вопросам оборонного планирования, в частности, по переходу вооруженных сил на комплектование на контрактной основе, созданию профессионального сержантского корпуса, подготовке военного персонала к участию в миротворческих операциях", – отметил Г. ПЕДЧЕНКО.

В ходе встречи стороны также спланировали работу по первоочередным направлениям, определили координаторов от структурных подразделений Генерального штаба и иностранных советников. Общим координатором был назначен заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Игорь КАБАНЕНКО.