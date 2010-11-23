30 черкасских улиц получат новые названия (список)

30 черкасских улиц получат новые названия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Ряд решений о переименовании и предоставлении названий черкасским улицам на днях приняла топонимическая комиссия при Черкасском горисполкоме. О предоставлении одной из улиц города имени Петра Дубового хлопотал Совет организации ветеранов города Черкассы. Топонимическая комиссия решила именем этой человека назвать улицу Лесную. Другое название получит садово-огороднический кооператив «Дружба» - отныне он будет именоваться переулком Трояндовым. Не имели до этого названий и улицы нового микрорайона «Поляна», который находится на выезде из Черкасс. Члены топонимической комиссии предлагают улицы назвать Калиновой, Каштановой, Липовой и Западной.

Улица Красноармейская может получить имя земляка, величайшего украинского писателя, драматурга, режиссера, поэта, переводчика, культурного и общественного деятеля Михаила Старицкого. Улица Ломоносова получит имя земляка, выдающегося украинского художника Даниила Нарбута.

Топонимическая комиссия проголосовала за возвращение и возрождение старинных названий улиц города, которые исчезли в 1908, 1923, 1926 годах. Так, современная ул. Вербовецкого может называться Монастырской, Горького – Зеленой, Добровольского – Сенной, Ильина – Надпольной, Калинина – Нижней Горовой, Котовского – Белозерской, Мечникова – Горовой, Орджоникидзе – Заводской, Пионерская – Мытницкой, Розы Люксембург – Гуржеевской, Седова – Новопречистинской, Толстого – Соломенской, Фрунзе – Верхней Горовой, Циолковского – Южной, Дзержинский спуск – Белоцерковский, Островского – Старособорный, Пушкина – Дубеевский, Юношеский переулок – Заячий, Белинского – Кузубовский, Герцена – Хижняковский, Энгельса – Клименковский, Чкалова – Гордеев.

Окончательное решение относительно переименования улиц в Черкассах будут принимать депутаты городского совета.